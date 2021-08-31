31 августа 2021
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Житель Нижневартовска три часа не мог дозвониться в полицию

© Служба новостей «URA.RU»
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В дежурной части ему якобы ответили, что было очень много звонков, а его номер в пропущенных не зафиксирован Фото:

Житель Нижневартовска Александр Кондратьев в течение трех часов не мог связаться с дежурной частью УМВД по Нижневартовску. Об этом Кондратьев рассказал в социальных сетях.

«Сегодня не смог дозвониться по актуальному номеру 102 в течение часа! Просто никто не отвечал на звонок. И по истечении трех часов никто так и не перезвонил из дежурной части УМВД по городу Нижневартовску, чтобы поинтересоваться, что случилось», — сказано в посте Александра Кондратьева, опубликованного в паблике «ЧП в Нижневартовске» соцсети «ВКонтакте».

Мужчина добавил, что вечером он все же смог дозвониться в дежурную часть. «Девушка ответила мне, что у них сегодня ужас как много звонков, а моего номера в пропущенных не было», — заключил Кондратьев. В пресс-службе УМВД по ХМАО ответили, что в полиции организовали служебную проверку. «Что касается фразы сотрудника, на которую ссылается автор — она не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что коронавирус парализовал работу медиков в крупном городе ХМАО. Тогда жители Нижневартовска не могли дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача на дом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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