31 августа 2021

В курганском селе школьникам трудно добираться до автобуса. «Ноги всегда мокрые»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, дети, школьники, ученики
По словам местной жительницы, школьникам трудно идти по сельской улице осенью и зимой (архивное фото) Фото:

В селе Колмогоровском Каргапольского района (Курганская область) детям трудно добираться до школьного автобуса из-за плохой дороги. Об этом в соцсетях сообщила местная жительница.

«В осеннее и зимнее время года детям не добраться до школьного автобуса. Очень бы хотела, чтобы решили эту проблему, [потому что] многие дети перестанут посещать школу из-за болезней, так как ноги всегда мокрые», — написала в группе соцсети «ВКонтакте» «Каргапольский район» Лариса Назымок.

На жалобу ответили представители районной администрации. «В с. Колмогоровское Администрацией Осиновского сельсовета ежесезонно проводится грейдирование, профилирование дороги. В зимний период своевременно осуществляются работы по расчистке дороги от снега», — объяснили власти. По словам сотрудников администрации, главе сельсовета напомнили, что дорогу нужно содержать в надлежащем состоянии. Они добавили, что рассмотрят вопрос ремонта дороги ул. Исетской.

Ранее жители Курганской области придумали знак для бездорожья. Они закрасили название садоводства и превратили его в самодельный дорожный указатель «30 лет дороги нет».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...