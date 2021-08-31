По словам местной жительницы, школьникам трудно идти по сельской улице осенью и зимой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Колмогоровском Каргапольского района (Курганская область) детям трудно добираться до школьного автобуса из-за плохой дороги. Об этом в соцсетях сообщила местная жительница.

«В осеннее и зимнее время года детям не добраться до школьного автобуса. Очень бы хотела, чтобы решили эту проблему, [потому что] многие дети перестанут посещать школу из-за болезней, так как ноги всегда мокрые», — написала в группе соцсети «ВКонтакте» «Каргапольский район» Лариса Назымок.

На жалобу ответили представители районной администрации. «В с. Колмогоровское Администрацией Осиновского сельсовета ежесезонно проводится грейдирование, профилирование дороги. В зимний период своевременно осуществляются работы по расчистке дороги от снега», — объяснили власти. По словам сотрудников администрации, главе сельсовета напомнили, что дорогу нужно содержать в надлежащем состоянии. Они добавили, что рассмотрят вопрос ремонта дороги ул. Исетской.

Ранее жители Курганской области придумали знак для бездорожья. Они закрасили название садоводства и превратили его в самодельный дорожный указатель «30 лет дороги нет».