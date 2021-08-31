Школы ХМАО не подготовились к началу учебного года

В 235 школах ХМАО были обнаружены нарушения требований законодательства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В более чем 70% школ ХМАО были обнаружены нарушения в организации школьного питания. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по ХМАО.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации, в рамках приказа Роспотребнадзора „О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов“, Управления Роспотребнадзора по ХМАО проверены все общеобразовательные организации. Нарушения требований законодательства выявлены в 235 школах (73,7% % от числа проверенных)», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

По результатам школьных проверок вынесено 184 постановления об административном наказании. Общая сумма штрафов составила 1 млн 230 тысяч рублей. При этом проверки показали нарушение и среди организаторов питания. «При проведении проверок в отношении организаторов питания нарушения выявлены у 62% организаторов», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре по ХМАО уточнили, что речь идет о юрлицах, которые организовывают горячее питание для школьников. «Сейчас практически во всех школах организация питания на аутсорсинге», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Оперативно получить комментарий директора департамента образования и молодежной политики Алексея Дренина не удалось. Он не отвечает на звонки.

Ранее URA.RU писало, что из-за пандемии коронавируса власти ХМАО ввели особый режим в новом учебном году. В связи с этим агентство подготовило актуальный список новых правил и ограничений, которые будут действовать в школах региона.