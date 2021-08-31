Алексей Текслер выступил перед студентами ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студенты Челябинской области, привившиеся от COVID-19, получат промокод для пользования приложением СберПрайм. Об этом 1 сентября заявил губернатор Алексей Текслер, выступая с лекцией перед первокурсниками Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске.

«Ковидные времена — непростые времена. У нас есть только один инструмент, как не допустить расширения пандемийных процессов — это вакцинация. Мы подумали, как можно замотивировать молодежь, и с сегодняшнего дня все студенты Челябинской области, вне зависимости от очного или заочного обучения, при вакцинировании будут получать промокод СберПрайма», — заявил Текслер.

Как пояснил губернатор, договоренность об этом достигнута со Сбербанком. При этом можно использовать как однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», так и двухкомпонентную. В целом лекция была посвящена региону. По словам Текслера, власти сделают все возможное для создания условий, чтобы молодежь оставалась в области. Губернатор также рассказал, как начинал свою карьеру.

«Начиная с третьего курса, я уже вышел на работу. Считаю, что это абсолютно правильно и полезно. После завершения университета вы сможете быстрее адаптироваться, вникнуть в рабочие процессы», — сообщил губернатор.

Текслер рассказал также о строительстве нового межвузовского кампуса, проект которого поддержало правительство РФ. Во встрече с губернатором приняли участие первокурсники, набравшие самые высокие баллы по ЕГЭ и победители олимпиад. Подобное мероприятие, когда лекцию студентам читает первое лицо региона, в Челябинске проводится впервые.

Алексей Текслер рассказал о регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во встрече приняли участие первокурсники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU