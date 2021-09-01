Школьник на форуме «Новые знания» указал на ошибку президента РФ Владимира Путина из-за присущей молодежи «определенной наглости». Это предположила Юлия Рябцева, директор школы №35 из Воркуты, в которой учится мальчик.
«Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость», — рассказала Рябцева «Подъему». Она назвала школьника «звездным» и рассказала, что он занимает активную гражданскую позицию. Рябцева считает, что мальчику нужно быть скромнее: «Cкромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами».
Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками на форуме «Новые знания» назвал Северную войну Семилетней, а также неверно указал ее годы. Поправить его решился ученик школы №35 из Воркуты.
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