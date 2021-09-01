Директор школы оценила слова школьника, поправившего Путина. «Скромность должна быть»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Ученик школы из Воркуты поправил Владимир Путина Фото:

Школьник на форуме «Новые знания» указал на ошибку президента РФ Владимира Путина из-за присущей молодежи «определенной наглости». Это предположила Юлия Рябцева, директор школы №35 из Воркуты, в которой учится мальчик.

«Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость», — рассказала Рябцева «Подъему». Она назвала школьника «звездным» и рассказала, что он занимает активную гражданскую позицию. Рябцева считает, что мальчику нужно быть скромнее: «Cкромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами».

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками на форуме «Новые знания» назвал Северную войну Семилетней, а также неверно указал ее годы. Поправить его решился ученик школы №35 из Воркуты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...