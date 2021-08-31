31 августа 2021
30 августа 2021

В доме экс-губернатора сдают самую дорогую квартиру Перми

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Квартиру площадью 181 кв. м. в ЖК «Виктория» предлагают снять за 120 тысяч рублей в месяц Фото:

Пятикомнатную квартиру в пермском ЖК «Виктория» сдают за 120 тысяч рублей в месяц. По данным Avito, это самая дорогая квартира, которую можно снять на текущий момент в Перми. Ранее в этом жилом комплексе проживал экс-губернатор региона, министр экономразвития России Максим Решетников.

«Для ценителей эстетики и комфорта. Просторная 5-комнатная квартира в центре с потрясающим видом на город. ЖК Виктория, бизнес-класс. Квартира и дом в целом соответствуют высокому уровню качества и отвечают самым строгим требованиям», — сказано в объявлении на Avito.

Арендодатель сообщает, что в квартире сделан изысканный ремонт. В помещении площадью 181 кв. м. есть гостиная, кабинет, три изолированных спальни, гардеробы и два санузла. Также будущему квартиросъемщику предлагают парковочное место на подземной стоянке.

URA.RU рассказывало, что Решетников приобрел квартиру в ипотеку в 2017 году практически сразу после назначения губернатором. По данным инсайдеров, он купил квартиру в жилом комплексе «Виктория» на улице Революции. В начале 2020 года Решетников был назначен министром экономического развития РФ.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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