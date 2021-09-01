01 сентября 2021
31 августа 2021

Росавиация выдала разрешение на рейсы из Перми в Европу

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, шереметьево, nordwind airlines, нордвин
Авиаперевозчик «Северный ветер» получил допуск на выполнение авиарейсов из Перми в Европу Фото:

Из Перми могут начать выполнять авирейсы в Болгарию и Австрию. Разрешение на выполнение полетов Росавиация выдала авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind). Приказ опубликован на сайте ведомства.

В документе уточняется, что допуск выдан на выполнение авиарейсов в Инсбрук, Зальцбург (Австрия) и Софию (Болгария). Предполагаемая частота выполнения рейсов — семь дней в неделю.

Ранее стало известно, что из Перми не будут выполняться прямые авиарейсы в Прагу и Барселону. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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