Росавиация выдала разрешение на рейсы из Перми в Европу

Из Перми могут начать выполнять авирейсы в Болгарию и Австрию. Разрешение на выполнение полетов Росавиация выдала авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind). Приказ опубликован на сайте ведомства.
В документе уточняется, что допуск выдан на выполнение авиарейсов в Инсбрук, Зальцбург (Австрия) и Софию (Болгария). Предполагаемая частота выполнения рейсов — семь дней в неделю.
Ранее стало известно, что из Перми не будут выполняться прямые авиарейсы в Прагу и Барселону. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
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