Росавиация выдала разрешение на рейсы из Перми в Европу

Авиаперевозчик «Северный ветер» получил допуск на выполнение авиарейсов из Перми в Европу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Перми могут начать выполнять авирейсы в Болгарию и Австрию. Разрешение на выполнение полетов Росавиация выдала авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind). Приказ опубликован на сайте ведомства.

В документе уточняется, что допуск выдан на выполнение авиарейсов в Инсбрук, Зальцбург (Австрия) и Софию (Болгария). Предполагаемая частота выполнения рейсов — семь дней в неделю.

Ранее стало известно, что из Перми не будут выполняться прямые авиарейсы в Прагу и Барселону. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.