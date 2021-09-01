Соседи убитой в Тюмени девочки не хотят платить за видеокамеру

Установка камеры обошлась жильцам в районе 600 рублей с квартиры, которых в доме более 200 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Жители дома на улице Судостроителей, 38 в Тюмени, в котором жила убитая 9-летняя девочка, возмущены счетами, которые они получили за установку камеры видеонаблюдения. Своим мнением они делятся в группе микрорайона в социальной сети «ВКонтакте».

«Жители Судостроителей, 38! Как вам установка камеры, после всего происходящего ужаса последних месяцев? В коммунальные платежи включили 600 рублей. У меня нет слов, если честно», — написала в группе «Подслушано на Лесобазе» в социальной сети «ВКонтакте» тюменка Эльвира Бикина.

В комментариях высказались и другие пользователи. «Думаю, что установка и обслуживание камер должны быть бесплатными, в силу того, что произошло», «Я не подписывала ничего, и тоже 690 рублей стоит», «Это город должен оплачивать, налоги за что платят люди?», — такими мнениями поделились тюменцы.

В доме на Судостроителей, 38 жила 9-летняя девочка, которая пропала 30 июня, а 19 августа была найдена убитой. Обслуживает здание, в котором более 200 квартир, УК «Вектор».

«Инициатива по установке камеры принадлежит частной фирме „Безопасный-дом.com“. 24 июня они сами провели собрание жильцов. „За“ установку камеры высказались 55%», — рассказали URA.RU в приемной управляющей компании. Связаться с руководством «Безопасный-дом.com» не удалось. Секретарь сообщила, что начальства нет на месте.

Ранее URA.RU писало, что после трагедии с ребенком в районе Лесобаза за счет бюджета установят девять дополнительных камер наблюдения. Их разместят в сквере, который находится в километре от места, где нашли тело девочки.