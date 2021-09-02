Банки России столкнулись с мощнейшей в мире атакой мошенников

Сбербанк и другие финансовые организации РФ столкнулись с мощнейшей в мире атакой хакеров. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«На прошлой неделе Сбербанк в автоматизированном режиме отразил самую мощную в мире атаку на финансовый сектор, и отразил успешно. Но нам известно, что такие атаки были сделаны и на другие финансовые структуры России. Некоторые из них, собственно говоря, имели какую-то потерю в своей работоспособности», — цитирует слова Станислава Кузнецова «Прайм».
Сбербанк уже информировал о случившемся правоохранительные органы. «У нас не было остановки ни на одну секунду наших сервисов. Но мощность атаки позволяет делать вывод о том, что, не имея такой защиты, как у нас, другие организации бы точно могли остановить свою работу», — добавил зампред. По словам Кузнецова, банку даже известно, откуда происходила атака.
Ранее журналистка Fox News Джеки Хайнрик сообщала, что Госдеп США был атакован хакерами. Она ссылалась на киберкомандование Минобороны США.
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