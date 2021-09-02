Адмирал РФ раскрыл, как ядерный реактор попал в Карское море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
По сообщению адмирала, в Советском Союзе не было технологии переработки ядерных отходов Фото:

В Советском Союзе считалось относительно безопасным захоронение ядерных отходов под водой. Об этом сообщил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

«В советские времена затопление ядерных отходов считалось относительно безопасной процедурой», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова адмирала. Тогда технологии переработки отработанного ядерного топлива не существовало, добавил Попов.

Ранее отряд МЧС России Центроспас проводили обследование дна Карского моря на предмет опасных объектов. Спасателям удалось найти контейнеры с реактором советской атомной подводной лодки К-19.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...