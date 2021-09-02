Адмирал РФ раскрыл, как ядерный реактор попал в Карское море

В Советском Союзе считалось относительно безопасным захоронение ядерных отходов под водой. Об этом сообщил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
«В советские времена затопление ядерных отходов считалось относительно безопасной процедурой», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова адмирала. Тогда технологии переработки отработанного ядерного топлива не существовало, добавил Попов.
Ранее отряд МЧС России Центроспас проводили обследование дна Карского моря на предмет опасных объектов. Спасателям удалось найти контейнеры с реактором советской атомной подводной лодки К-19.
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