Покупателю обещают полный комплекс оборудования и контакты поставщиков (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинцам предложили приобрести магазин разливных напитков всего за 100 рублей. Это следует из объявления на сайте Avito.

«Продам магазин общей площадью 142 кв. метра. Готовый бизнес разливного пива с хорошим доходом. Постоянные клиенты, оборудование, онлайн-касса, терминал, холодильники. Передам всех поставщиков. Хорошая возможность начать свое собственное дело», — говорится в тексте объявления.

Торговая точка предлагается к продаже в городе Куса. Почему за нее просят столь мизерную сумму, автор объявления не объясняет, предлагая решать все вопросы по телефону. По указанному на сайте номеру корреспонденту URA.RU не ответили.

Стать владельцем бизнеса предлагают за символическую цену Скрин: сайт Avito