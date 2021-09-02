Рогозин назвал свою главную детскую мечту

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Военно-промышленная конференция. Дмитрий Рогозин. Пермь, рогозин дмитрий, решетников максим
Рогозин рассказал, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль России Фото:

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что с детства мечтал возглавить ракетно-космическую отрасль страны. По его словам, в восемь лет он освоил книгу «Теория реактивных двигателей».

«Я мечтал об этом. Мне было лет шесть или семь. Мы жили в Тушинском районе, на улице Планерной. В соседнем доме у нас был космический кружок для детей. Мы там сделали первую ракету, запустили ее. До сих пор прекрасно помню, как она полетела», — сказал Рогозин в ходе марафона «Новое знание», отвечая на вопрос школьника, думал ли он о том, что станет гендиректором «Роскосмоса».

По словам Рогозина, он знал всех космонавтов поименно, а многих видел вживую. «Приходили домой к отцу его друзья: великие конструкторы, великие инженеры, летчики-космонавты. Так что я, можно сказать, на коленях вырос у этих выдающихся людей», — подытожил он.

Ранее в ходе марафона Рогозин заявил, что российскую орбитальную станцию начнут разворачивать лет через пять-шесть. По его словам, сборка начнется с запуска в космос Научно-энергетического модуля, уточняет телеканал 360. Он станет базой новой станции, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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