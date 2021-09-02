02 сентября 2021

В России запустят почтовые беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Первые полеты показали эффективность летательных аппаратов в доставке грузов Фото:

На Камчатке запустят беспилотную доставку. Соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали губернатор Камчатского края Владимир Солодов и гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

«В рамках соглашения стороны скоординируют усилия в области развития беспилотной авиации. К 2023 году „Почта России“ планирует запустить беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населенных пунктов в Камчатском крае», — приводит сообщение пресс-службы почтовой компании РИА «Новости».

В «Почте России» уточнили, что уже были проведены испытательные полеты, которые подтвердили способность беспилотников справляться с логистическими задачами. Это поможет снизить стоимость доставки почти в два раза, при этом скорость и объемы грузопотока вырастут.

Также к 2022 году в России планируют запустить беспилотную доставку грузов самолетами. Также возможно создание пассажирских перевозок воздушным беспилотным транспортом, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе ВЭФ. Запуск начнут тестировать на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и ХМАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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