В России запустят почтовые беспилотники

Первые полеты показали эффективность летательных аппаратов в доставке грузов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Камчатке запустят беспилотную доставку. Соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали губернатор Камчатского края Владимир Солодов и гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

«В рамках соглашения стороны скоординируют усилия в области развития беспилотной авиации. К 2023 году „Почта России“ планирует запустить беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населенных пунктов в Камчатском крае», — приводит сообщение пресс-службы почтовой компании РИА «Новости».

В «Почте России» уточнили, что уже были проведены испытательные полеты, которые подтвердили способность беспилотников справляться с логистическими задачами. Это поможет снизить стоимость доставки почти в два раза, при этом скорость и объемы грузопотока вырастут.

Также к 2022 году в России планируют запустить беспилотную доставку грузов самолетами. Также возможно создание пассажирских перевозок воздушным беспилотным транспортом, сообщил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в ходе ВЭФ. Запуск начнут тестировать на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и ХМАО.