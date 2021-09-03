Замминистра строительства: недвижимость в России подешевела

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Снижение стоимости произошло из-за внутрикорпоративных скидок Фото:

Стоимость квадратного метра снизилась в разных регионах до 10% после отмены льготной ипотеки. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

«По предварительным оперативным данным, отмена программы льготной ипотеки в моменте привела к снижению стоимости квадратного метра в Москве приблизительно на 10%. Это мы видим из общения с крупными федеральными застройщиками», — сообщил Стасишин РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме.

Он добавил, что данная цифра складывается из двух составляющих. Первые 5% — это снижение цены для увеличения объема гарантированного спроса. Вторые 5% — внутрикорпоративные скидки.

Ранее член экспертного совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев дал прогноз цен на жилье. Он предполагал, что цены могут снизиться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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