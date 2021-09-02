Депутаты пермской думы отказались повышать зарплаты чиновникам

Повысить оклады муниципальным служащим предложили в мэрии Добрянки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты городской думы Добрянки (Пермский край) не захотели повышать зарплаты муниципальным служащим. Вопрос рассматривался на очередном заседании думы. Предложение повысить оклады чиновникам с 16 до 18,5 тысяч рублей внесла администрация.

«Один из вопросов повестки касался увеличения зарплаты муниципальным служащим. Председатель думы Антон Палкин попросил поддержать уникальных специалистов администрации, на которых держится вся работа. Однако большинством голосов решение не прошло», — пишет добрянское издание «Зори плюс». URA.RU не удалось получить оперативный комментарий Палкина. В аппарате гордумы агентству пояснили, что он находится на совещании.

URA.RU писало, зарплаты госслужащих и бюджетников в Пермском крае с 1 октября будут увеличены на 4,2%. Это следует из проекта бюджета на 2022-23 годы. Документ направил на рассмотрение в региональное заксобрание губернатор края Дмитрий Махонин.