02 сентября 2021
01 сентября 2021
31 августа 2021

Депутаты пермской думы отказались повышать зарплаты чиновникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Повысить оклады муниципальным служащим предложили в мэрии Добрянки Фото:

Депутаты городской думы Добрянки (Пермский край) не захотели повышать зарплаты муниципальным служащим. Вопрос рассматривался на очередном заседании думы. Предложение повысить оклады чиновникам с 16 до 18,5 тысяч рублей внесла администрация.

«Один из вопросов повестки касался увеличения зарплаты муниципальным служащим. Председатель думы Антон Палкин попросил поддержать уникальных специалистов администрации, на которых держится вся работа. Однако большинством голосов решение не прошло», — пишет добрянское издание «Зори плюс». URA.RU не удалось получить оперативный комментарий Палкина. В аппарате гордумы агентству пояснили, что он находится на совещании.

URA.RU писало, зарплаты госслужащих и бюджетников в Пермском крае с 1 октября будут увеличены на 4,2%. Это следует из проекта бюджета на 2022-23 годы. Документ направил на рассмотрение в региональное заксобрание губернатор края Дмитрий Махонин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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