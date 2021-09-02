Челябинский водитель жестоко избил сотрудника ГИБДД

Пьяный водитель напал на инспектора Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области пьяный водитель избил сотрудника ГИБДД, сообщили URA.RU в прокуратуре региона. При этом молодой человек отделался условным сроком и выплатой сотруднику полиции.

«В июне сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой был лишенный прав за пьяную езду 24-летний житель города Аши. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Отказавшись проследовать в патрульный автомобиль для составления административного протокола, молодой человек применил насилие. Головой он несколько раз ударил инспектора в грудь и в лицо, причинив сотрясение головного мозга и рубец на лице», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ашинский городской суд признал водителя виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения) и ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти). Горожанин получил условный срок в 2,5 года и двухгодичный запрет на управление транспортом. Кроме того, в рамках гражданского иска ему придется выплатить полицейскому 200 тысяч рублей.