Глава МВД наградил силовиков, нашедших убийцу тюменской девочки

Министра МВД Росии похвалил тюменских оперативников за профессионализм Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам ГУ МВД России Тюменской области, которые помогли раскрыть резонансное преступление, связанное с похищением и убийством ребенка в Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.

«Розыск преступника был поручен лучшим тюменским полицейским. В помощь им из Москвы были откомандированы высококвалифицированные специалисты ГУ уголовного розыска МВД России, имеющие большой опыт раскрытия тяжких деяний. Оперативники действовали в лучших традициях отечественной школы уголовного розыска и продемонстрировали умение досконально проверять все версии, быстро и точно анализировать поступающую информацию, акцентировать внимание на деталях, применять современные технические средства», — отметил Колокольцев во время церемонии вручения наград.

Три сотрудника полиции были награждены медалью МВД России И.Д. Путилина. Двое — получили от министра МВД России наградное оружие — пистолеты Макарова. «Вы — профессионалы высокого уровня, делом доказавшие свою компетентность и состоятельность. Благодаря вашим усилиям личность преступника установлена, он задержан и ждет суда», — заявил Колокольцев тюменским оперативникам.

Ранее URA.RU писало о том, что в конце июня в Тюмени пропала 9-летняя девочка. Ее тело было обнаружено 19 августа на берегу небольшого водоема в микрорайоне Лесобаза. Подозреваемого в совершении преступления задержали 25 августа. Он уже дал признательные показания и находится под арестом.