Михельсон: «Ямал СПГ» плохо работает из-за оборудования из России

Четвертая линия «Ямал СПГ» была запущена в мае 2021 года Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Четвертая линия завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» плохо работает из-за российского оборудования. Об этом заявил совладелец и председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон.

«Надо признать, что нашим заводам-производителям еще учиться и учиться делать хорошую продукцию. У нас претензии ко всем поставщикам оборудования!», — цитирует РБК слова Михельсона с брифинга на ВЭФ.

Четвертая линия завода была запущена в мае 2021 года. Впервые все оборудование для линии было произведено в России. Теперь у НОВАТЭКа финансовые претензии к поставщикам. Среди них «Росатом» («Атомэнергомаш»), «Казанькомпрессормаш», «Криогенмаш».

Глава «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов заявил РБК, что ему неизвестно о претензиях НОВАТЭКа. «Казанькомпрессормаш» и «Криогенмаш» пока не ответили на претензии.

Четвертая линия является единственной частью завода, построенной по российской технологии «Арктический каскад». К самой технологии у Михельсона нет претензий, так как она увеличила проектную мощность на 0,95 млн. тонн, до 20 млн. тонн в год.

Ранее сообщалось, что компания НОВАТЭК планирует построить ветроэлектростанцию в поселке Сабетт в ЯНАО. Это необходимо, чтобы постепенно заместить выработку местной газовой ТЭС и снизить углеродный след проекта «Ямал СПГ».