Военный аналитик: Грузия и Финляндия помогут НАТО в борьбе с РФ

Тбилиси и Хельсински обсуждали тему России и методики ведения гибридных войн, сообщил Рик Розофф (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Грузия и Финляндия помогут НАТО изолировать Россию от Арктики до Кавказа. Такое предположение выдвинул американский военный аналитик Рик Розофф.

«Тбилиси и Хельсинки, находящиеся в программе по расширению НАТО, помогут блоку в изоляции РФ от Арктики до Кавказа. Некоторое время назад глава грузинского Минобороны Джуаншер Бурчуладзе провел встречу с финским послом Кирсти Наринен. Министр и дипломат обсудили, в частности, тему России и методики ведения гибридных войн», — приводят слова Рика Розоффа argumenti.ru.

Военный аналитик отметил, что Североатлантический альянс значительно продвинулся на восток за счет Прибалтики и Польши. По его словам, сейчас НАТО планирует расширяться в южном и северном направлениях. Розофф также предположил, что в скором будущем представители Грузии и Финляндии будут обсуждать возможные военные провокации против России.

В июне на территории Грузии прошли военные учения, в которых приняли участие двенадцать стран-участниц НАТО, а также Украина и Азербайджан. Основная цель — отработка совместных действий миротворцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что учения стран НАТО у границ России обязывают Москву принять меры для обеспечения безопасности. Он также обратил внимание на участие в маневрах военных Азербайджана. Песков выразил надежду, что эти учения не подразумевают каких-либо завуалированных действий в отношении России.