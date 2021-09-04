Примаков предупредил о новых вспышках русофобии у границ РФ

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Монтажные работы по установке государственного флага на территории новой школы в Кетово. Курган, флаг, кетово, новая школа, школа, флаг россии
В странах бывшего СССР могут повторяться нападки на россиян, считает Евгений Примаков Фото:

В Москве опасаются, что в бывших советских республиках повторятся нападки на русскоязычных граждан, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он отметил, что в России стали более чутко и болезненно реагировать на любые эпизоды негативного отношения к русским.

«Да, были такие эпизоды [нападок на русских]. Я, конечно, опасаюсь, как и многие другие, что такие эпизоды будут повторяться. Но Россия реагирует достаточно четко на них, обозначая красные линии, обозначая, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения», — цитирует Евгения Примакова РИА «Новости».

Глава Россотрудничества отметил, что в России стали более чутко и болезненно реагировать на негативное отношение к русскоязычному населению. По мнению Примакова, это связано с трансформацией национального самосознания и конфронтационным отношением к РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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