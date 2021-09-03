В Свердловской области девушка сорвалась с колеса обозрения

Девушка сорвалась с неработающего колеса обозрения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Асбесте (Свердловская область) девушка сорвалась с колеса обозрения. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь ГУМВД по региону Валерий Горелых.

«Тревожное сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции Асбеста от единой диспетчерской службы по линии „112“ сегодня в 08:17. Колесо обозрения, где случилась беда, уже несколько лет не функционирует. Там все заржавело и пришло в негодность, но для местной молодежи это объект по-прежнему является притягательным», — сказал Валерий Горелых URA.RU.

Полиция установила, что девушку зовут Мария и она 1998 года рождения. По словам Горелых, она пришла к своему молодому человеку, который ночевал в автопарковочной сторожке. Сыщики уголовного розыска выясняют, что произошло между ними. Девушка кричала, что спрыгнет, когда поднималась на аттракцион, сообщил Горелых. Он отметил, что парень пытался удержать ее, но якобы не смог. Полиция проводит проверку произошедшего. Мария находится в тяжелом состоянии в реанимации в одной из больниц Асбеста, у нее сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.