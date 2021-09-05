Фрагмент дебатов на «России 24» с участием Максима Шевченко удаляют с YouTube по требованию правообладателя Фото: Александр Елизаров © URA.RU

ВГТРК удаляет с YouTube фрагмент дебатов с участием лидера «Российской партии свободы и справедливости» Максима Шевченко, которые вышли на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24». На видео политик призывал освободить оппозиционера Алексея Навального.

«Я требую освободить Алексея Навального! Я требую прекратить репрессии против гражданского общества, против журналистов», — заявил Максим Шевченко во время дебатов на «России 24». Фрагмент эфира опубликовал telegram-канал Readovka.

Дебаты с участием Шевченко вышли 30 августа. В них также принимали участие представители ЛДПР, партий «Единая Россия», «Гражданская платформа», «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и «Партии пенсионеров за социальную справедливость». По данным telegram-канала Readovka, фрагменты с выступлением Шевченко удалены с YouTube по требованию правообладателя. В частности, они исчезли с каналов сторонников Шевченко и сторонников Навального — например, на блокировку видео пожаловался руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков в своем telegram-канале. Найти видео на сайте ВГТРК и youtube-канале «России 1» корреспонденту URA.RU также не удалось.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ВГТРК. На момент публикации ответ на был получен. Корреспондент URA.RU также попытался связаться с Максимом Шевченко, но получить оперативный комментарий не удалось.

С 21 августа в России стартовала предвыборная агитация политических партий в СМИ. Согласно закону, кандидаты могут проводить агитацию на телеканалах, радиостанциях, а также в периодических печатных и сетевых изданиях. Кроме того, представители партий могут принимать участие в дебатах, которые транслируются в прайм-тайм.

Перед этим председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала политические партии занять более активную позицию в вопросе взаимодействия со СМИ. Также она попросила крупнейшие телеканалы быть объективными ко всем участникам избирательного процесса, передает РАПСИ.