Депутат Госдумы допустил воссоздание СССР

Леонид Калашников перечислил плюсы Союзного государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После объединения России и Беларуси в Союзное государство к ним могут присоединиться страны, ранее входившие в состав СССР. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Для того, чтобы страны присоединялись, надо, чтобы этот союз был привлекательным. Пока союз славится не очень многими, но все-таки привлекательными качествами. Это отсутствие границы, возможность трудиться, учиться друг у друга без всяких разрешений, не переводить водительское удостоверение на другой язык. Если эта привлекательность будет нарастать дальше, рано или поздно появится общий парламент, законы. Все это приведет к тому, что и другие присоединятся. Прежде всего, это страны бывшего СССР», — сказал Леонид Калашников.

По словам депутата, есть еще ряд вопросов, которые необходимо обсудить. «Мне кажется, этому и будет посвящена встреча [президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко]», — добавил председатель комитета.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства пройдет 4 ноября по видеосвязи. Лидеры двух стран планируют утвердить ряд документов и программ, направленных на реализацию положений договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы.