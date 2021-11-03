Полиция отпустила напавшего на свердловского врача

Мужчина остается под подозрением полиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В полиции Асбеста (Свердловская область) отпустили подозреваемого в обстреле автомобиля врача-реаниматолога. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры.

Полиция отпустила предполагаемого преступника. В нападении подозревают патологоанатома, у которого в больнице Асбеста недавно умерла супруга от коронавируса. «Он остается под подозрением, но не арестован и не задержан, сейчас он на свободе. Мужчина утверждает, что на него указали врачи, которые хотят его подставить, чтобы он не рассказывал ничего о ситуации в больнице», — передают источники URA.RU.

По данным источников, мужчина заявил, что его жена была вакцинирована и все равно умерла. Нападавший винит в этом врачей, которые якобы ошибаются при лечении пациентов с коронавирусом.

Ранее в Асбесте неизвестный обстрелял из ружья автомобиль врача-реаниматолога и корпус инфекционного отделения больницы №1. СМИ сообщали, что причиной стала месть за гибель родственника. Нападавший подошел к территории, которая не освещалась фонарями, сообщал URA.RU источник в медицинской среде. Во время происшествия никто не пострадал.