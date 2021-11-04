В Тюменской области задержали юриста, избившего силовика

Задержанный адвокат напал на следователя в гостиничном номере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Адвокат из Тобольска избил следователя тюменского УМВД, из-за чего на него завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления по Тюменской области.

«В ночь на 5 ноября 2021 года подозреваемый — адвокат, находясь в номере гостиницы, расположенной в Тобольске, во время внезапно возникшей ссоры нанес следователю регионального УМВД России по Тюменской области несколько ударов по голове. Мужчина был госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по региону.

По данным источников агентства в правоохранительных органах, пострадавший находился в Тобольске в командировке. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, сейчас в ведомстве проводится служебная проверка по факту получения сотрудником телесных повреждений.

Что до нападавшего юриста, то на него возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Мужчина задержан, ведется расследование.