Гинцбург назвал граждан, с которых можно снять COVID-ограничения

На людей, которые имеют более 300 антител, можно не распространять коронавирусные ограничения. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать», — заявил Александр Гинцбург в интервью «Известиям». Он добавил, что 500 единиц — это идеальное количество антител для защиты от заражения COVID-19.
Также он отметил, что 300 международных единиц антител полностью защитят от дельта-штамма коронавируса. «Если меньше, то нужно вакцинироваться „Спутником Лайт“», — добавил Гинцбург.
Директор центра заявил, что количество вакцинированных за период нерабочих дней в России выросло в четыре раза, а должно было в 10, для того, чтобы «одолеть эту инфекцию за несколько месяцев». «Ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны», — резюмировал Александр Гинцбург.
Ранее URA.RU сообщало, что доктор медицинских наук, врач Антон Ершов возмутился словам Александра Гинцбурга об антителах. Аналитик предрек сокращение продолжительности жизни россиян из-за коронавируса. Вирусолог призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID в России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с распространением COVID в армии лучше, чем во всей России, передает RT.
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