В ночных клубах Челябинска провели антиковидные облавы

На ночные заведения составлено восемь протоколов (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверили 32 ночных заведения Челябинска на соблюдение антиковидных мер и предписаний. Как сообщил 8 ноября замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, в ходе рейдов составлено восемь протоколов.

«Совместно с УМВД Челябинска и региональным управлением Роспотребнадзора нами проведены рейдовые мероприятия по проверке ночных развлекательных заведений. Было проверено 32 заведения. Составлено восемь протоколов за осуществление деятельности после 23:00, несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и реализацию кальянов», — сообщил Постнов.

За неделю также проверено более 700 торговых предприятий на соблюдение гражданами и сотрудниками магазинов масочного режима. Составлено 74 протокола.

Нерабочие дни в Челябинской области введены распоряжением губернатора Алексея Текслера и продлены до 12 ноября. Согласно распоряжению главы региона, кафе, ресторанам, а также ночным клубам запрещена работа с 23:00 до 06:00. Исключение сделано для заведений общепита на объектах транспортной инфраструктуры: вокзалов и аэропортов.