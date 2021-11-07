07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021
04 ноября 2021
03 ноября 2021

В ночных клубах Челябинска провели антиковидные облавы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Результ/арт в Екатеринбурге, дискотека, клуб, ночная жизнь
На ночные заведения составлено восемь протоколов (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверили 32 ночных заведения Челябинска на соблюдение антиковидных мер и предписаний. Как сообщил 8 ноября замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, в ходе рейдов составлено восемь протоколов.

«Совместно с УМВД Челябинска и региональным управлением Роспотребнадзора нами проведены рейдовые мероприятия по проверке ночных развлекательных заведений. Было проверено 32 заведения. Составлено восемь протоколов за осуществление деятельности после 23:00, несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и реализацию кальянов», — сообщил Постнов.

За неделю также проверено более 700 торговых предприятий на соблюдение гражданами и сотрудниками магазинов масочного режима. Составлено 74 протокола.

Нерабочие дни в Челябинской области введены распоряжением губернатора Алексея Текслера и продлены до 12 ноября. Согласно распоряжению главы региона, кафе, ресторанам, а также ночным клубам запрещена работа с 23:00 до 06:00. Исключение сделано для заведений общепита на объектах транспортной инфраструктуры: вокзалов и аэропортов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...