Для тюменцев подорожает проезд в поездах и автобусах

Проезд на автобусах и поездах подорожает с 1 января из-за инфляции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Повышение тарифов на проезд в пригородных поездах и автобусах для жителей Тюменской области с нового года составит 4,3% и 4% соответственно. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной и ценовой политики региона.

«С 1 января 2022 года вступают в силу новые тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Тюменской области. Они увеличатся на 4,3%», — рассказали URA.RU в департаменте тарифной и ценовой политики региона.

К примеру, проезд для взрослого от Тюмени до Ялуторовска станет дороже на шесть рублей. Билет будет стоить 144 рубля. Чтобы доехать от Тюмени до Ишима, придется заплатить уже на 20 рублей дороже — 484 рубля. А самой подорожавшей станет дорога до Тобольска: вместо 767 рублей (как в прошлом году) билет станет стоить 800.

Как отметили в департаменте тарифов, повышение цен происходит ежегодно и связано с инфляцией. Однако несмотря на это, билеты на пригородные поезда для тюменцев обходятся дешевле, чем для других жителей УрФО в их регионах.

Также с 1 января 2022 года будут подняты цены на билеты для пассажиров пригородных и междугородних автобусов. Рост составит 4%. Повышение тарифов почувствуют и студенты со школьниками. Для них вырастет цена на месячные проездные. Сейчас, в зависимости от расстояния, они стоят от 524 до 1 368 рублей, после нового года — от 545 до 1 423 рублей.