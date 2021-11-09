Погибшего на спецоперации бойца СОБР наградят за мужество

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
У погибшего бойца СОБРа остались жена и двое детей Фото:

Погибшего в ходе спецоперации по задержанию мошенников сотрудника СОБРа могут наградить за мужество. Об этом сообщили в Росгвардии.

«В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии. У сотрудника СОБРа, Евгения Захарова, остались жена и трое детей.

Евгений Захаров — участник боевых действий. Подполковник награжден несколькими медалями — медалью Суворова, медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Пулковском шоссе сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) погиб во время операции по задержанию телефонных мошенников. Один из подозреваемых за рулем автомобиля сбил и переехал силовика.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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