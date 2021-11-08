В ХМАО бизнесменов заставят искать фальшивые QR-коды

Власти ХМАО обяжут предпринимателей использовать приложение для поиска фальшивых QR-кодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО введут для предпринимателей мобильное приложение, которое позволит находить поддельные QR-коды. Решение об обязательном использовании технологии огласят на заседании оперативного штаба Югры. Об этом рассказал источник в правительстве ХМАО.

«Решение будет озвучено властями ХМАО на заседании оперштаба в среду. Использование приложения станет обязательным условием для работы заведений. Делается это для того, чтобы пресечь попытки некоторых жителей воспользоваться фальшивыми кодами и обойти ограничения», — сказал источник.

Система будет проверять адрес сайта, на который ведет QR-код и сравнивать с оригинальным сайтом госуслуг. В случае несовпадения приложение сразу же уведомит проверяющего, что код является фальшивым. В департаменте информационных технологий ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что это только первый способ, которым на данный момент приложение определяет подделку. Позже алгоритмы поиска фальшивых QR-кодов расширится. Приложение реализовано в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее URA.RU писало, что из-за обязательной вакцинации в ХМАО появился черный рынок, торгующий фальшивыми QR-кодами. Тогда источник агентства рассказал о способах, которыми жители региона пользуются, чтобы обойти ограничения.