08 ноября 2021

В ХМАО бизнесменов заставят искать фальшивые QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО обяжут предпринимателей использовать приложение для поиска фальшивых QR-кодов Фото:
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Власти ХМАО введут для предпринимателей мобильное приложение, которое позволит находить поддельные QR-коды. Решение об обязательном использовании технологии огласят на заседании оперативного штаба Югры. Об этом рассказал источник в правительстве ХМАО.

«Решение будет озвучено властями ХМАО на заседании оперштаба в среду. Использование приложения станет обязательным условием для работы заведений. Делается это для того, чтобы пресечь попытки некоторых жителей воспользоваться фальшивыми кодами и обойти ограничения», — сказал источник.

Система будет проверять адрес сайта, на который ведет QR-код и сравнивать с оригинальным сайтом госуслуг. В случае несовпадения приложение сразу же уведомит проверяющего, что код является фальшивым. В департаменте информационных технологий ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что это только первый способ, которым на данный момент приложение определяет подделку. Позже алгоритмы поиска фальшивых QR-кодов расширится. Приложение реализовано в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее URA.RU писало, что из-за обязательной вакцинации в ХМАО появился черный рынок, торгующий фальшивыми QR-кодами. Тогда источник агентства рассказал о способах, которыми жители региона пользуются, чтобы обойти ограничения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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