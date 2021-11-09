Ургант жестко высмеял депутатов Госдумы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на «Первом канале» обратил внимание на новость URA.RU о том, что депутатам Госдумы не хватило кабинетов для работы. Он назвал народных избранников мигрантами и пошутил, что демократия мешает нормально работать Госдуме.

«В Госдуме из-за увеличения количества сотрудников два десятка депутатов не имеют постоянных кабинетов. Так называемые депутаты мигранты, которые пришли в Госдуму в поисках лучшей жизни, а им не выдали кабинеты. Получается, что после проведенных выборов появилась пятая фракция в Госдуме и не осталось кабинетов. Это говорит о чем? Демократия мешает нормально работать Госдуме. Пятая фракция — это как пятое колесо», — пошутил Ургант.

Телеведущий с иронией предложил «пробежаться» по списку депутатов. «Например, Анатолий Вассерман. Ну ему нужен кабинет? Да ему не нужен кабинет. У него в жилетке все необходимое, включая стул, кресло и портрет президента. Денису Майданову нужен кабинет? Не нужен. Он может принимать избирателей в гитарном чехле. Там надо только деньги чуть-чуть сгрести. Депутат Госдумы Тимофей Баженов. Ему зачем кабинет? Он закаленный человек. Он может прямо в коридоре Госдумы накидать лапника, ельника и работать спокойно. Нужно разжечь только костер, чтобы отгонять гнус», — посмеялся Ургант.

Соведущий Ургант Дмитрий Хрусталев удивился, почему депутаты не могут работать в одном кабинете по двое. «Ты имеешь ввиду кабинет номер 69? Он занят. Та работает Виталий Милонов. Я предлагаю отдать депутатам какое-нибудь здание, которое находится рядом с Госдумой. Центральный детский магазин. Или отдать часть большого театра конкретно в гримерке мужского кордебалета. Потому что там самые большие кровати», — поиздевался телеведущий.

Скрин видео «Первый канал»