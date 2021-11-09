09 ноября 2021

Пермякам выплатили премии в 200 тысяч рублей за научные открытия

© Служба новостей «URA.RU»
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9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, мамонт, микроскоп, ученый
12 ученых удостоились премии I степени и 9 — II степени Фото:

В Пермском крае 21 ученый стал лауреатом премии в области науки. Каждому из них вручен почетный диплом, почетный знак и вознаграждение в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Лауреатам премий вручаются почетный диплом, почетный знак и денежное вознаграждение в размере до 200 тысяч рублей», — сообщается на сайте. Все номинированные ученые имеют важные научно-исследовательские разработки.

Премии I степени (не учитывает возраста) удостоились 12 ученых. Премии II степени, которую вручают только молодым ученым до 35 лет, удостоились 9 пермских деятелей науки. Лауреаты получили награды за достижения и работы в области физических, технических, математических, химических, медицинских, биологических, социальных, гуманитарных, экономических наук, а также в области науки о земле.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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