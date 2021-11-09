Пермякам выплатили премии в 200 тысяч рублей за научные открытия

12 ученых удостоились премии I степени и 9 — II степени Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае 21 ученый стал лауреатом премии в области науки. Каждому из них вручен почетный диплом, почетный знак и вознаграждение в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Лауреатам премий вручаются почетный диплом, почетный знак и денежное вознаграждение в размере до 200 тысяч рублей», — сообщается на сайте. Все номинированные ученые имеют важные научно-исследовательские разработки.

Премии I степени (не учитывает возраста) удостоились 12 ученых. Премии II степени, которую вручают только молодым ученым до 35 лет, удостоились 9 пермских деятелей науки. Лауреаты получили награды за достижения и работы в области физических, технических, математических, химических, медицинских, биологических, социальных, гуманитарных, экономических наук, а также в области науки о земле.