10 ноября 2021

В Роспотребнадзоре высказались о возвращении школьников за парты

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Школьники вернутся за парты 15 ноября Фото:

Постоянно держать школьников Челябинской области на дистанционном обучении нет смысла. Об этом на брифинге 11 ноября заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора в регионе Раиса Косарева.

«Постоянно держать детей на дистанте нет смысла. Главное, чтобы больные дети не выходили на учебу, тем самым снижая контакт с другими детьми. Это нужно доносить до родителей. Нужно внимательно относиться к здоровью детей. При случаях заражения не заниматься самолечением, а вызывать врача», — сообщила Косарева.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что школьники выйдут с дистанционного обучения 15 ноября. По словам Гехт, для разрыва инкубационного периода, было принято решение о введении с 8 ноября недели дистанционного обучения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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