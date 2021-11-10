В Роспотребнадзоре высказались о возвращении школьников за парты

Школьники вернутся за парты 15 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Постоянно держать школьников Челябинской области на дистанционном обучении нет смысла. Об этом на брифинге 11 ноября заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора в регионе Раиса Косарева.

«Постоянно держать детей на дистанте нет смысла. Главное, чтобы больные дети не выходили на учебу, тем самым снижая контакт с другими детьми. Это нужно доносить до родителей. Нужно внимательно относиться к здоровью детей. При случаях заражения не заниматься самолечением, а вызывать врача», — сообщила Косарева.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что школьники выйдут с дистанционного обучения 15 ноября. По словам Гехт, для разрыва инкубационного периода, было принято решение о введении с 8 ноября недели дистанционного обучения.