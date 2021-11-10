Челябинский экс-силовик умер от коронавируса

Вячеслав Соломин был одним из руководителей областных структур СКР Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

От коронавируса скончался бывший руководитель транспортного следственного отдела по Челябинску Уральского следственного управления СКР на транспорте Вячеслав Соломин. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Болезнь прогрессировала быстро. Врачи ничего не смогли сделать», — сообщил URA.RU инсайдер.

В июле 2021 года решением руководства главного управления СК РФ был ликвидирован уральский транспортный главк. Была создана новая структура с центром в Нижнем Новгороде. Однако в новую структуру Соломин не вошел. Соломин занимал должность руководитель транспортного следственного отдела по Челябинску с февраля 2013 года и до самой ликвидации уральского главка. На момент смерти ему было 46 лет.

URA.RU обратилось в пресс-службу СКР по региону с просьбой прокомментировать кончину бывшего сотрудника. На момент публикации комментария не последовало.