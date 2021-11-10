10 ноября 2021

Челябинский экс-силовик умер от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, ск, следственное управление на транспорте
Вячеслав Соломин был одним из руководителей областных структур СКР Фото:
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Коронавирус COVID-19

От коронавируса скончался бывший руководитель транспортного следственного отдела по Челябинску Уральского следственного управления СКР на транспорте Вячеслав Соломин. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Болезнь прогрессировала быстро. Врачи ничего не смогли сделать», — сообщил URA.RU инсайдер.

В июле 2021 года решением руководства главного управления СК РФ был ликвидирован уральский транспортный главк. Была создана новая структура с центром в Нижнем Новгороде. Однако в новую структуру Соломин не вошел. Соломин занимал должность руководитель транспортного следственного отдела по Челябинску с февраля 2013 года и до самой ликвидации уральского главка. На момент смерти ему было 46 лет.

URA.RU обратилось в пресс-службу СКР по региону с просьбой прокомментировать кончину бывшего сотрудника. На момент публикации комментария не последовало.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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