Заболеваемость COVID в Челябинской области с лета выросла втрое

Власти отмечают тенденцию к дальнейшему росту заболевших Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С июня рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области вырос в 3,4 раза. Об этом говорится в документе, подписанном главным санитарным врачом области Анатолием Семеновым.

«С июня 2021 года регистрируется рост заболеваемости с увеличением еженедельных показателей темпов прироста. Тенденция к росту сохраняется в настоящее время. В сентябре, по сравнению с июнем, уровень заболеваемости населения области COVID-19 вырос в 3,4 раза. С 93,1 до 319,7 на 100 тысяч населения», — сообщается в документе федеральной службы по надзору.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области властями введена система ограничительных мер. Наличие QR-кодов обязательно при посещении ТРК, магазинов площадью свыше 400 квадратных метров, предприятий сферы услуг и баз отдыха. С 1 декабря QR- коды будут требовать в кафе и ресторанах.