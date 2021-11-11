11 ноября 2021

Заболеваемость COVID в Челябинской области с лета выросла втрое

© Служба новостей «URA.RU»
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Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, скорая помощь, машина скорой помощи, коронавирус, красная зона
Власти отмечают тенденцию к дальнейшему росту заболевших Фото:
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Коронавирус COVID-19

С июня рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области вырос в 3,4 раза. Об этом говорится в документе, подписанном главным санитарным врачом области Анатолием Семеновым.

«С июня 2021 года регистрируется рост заболеваемости с увеличением еженедельных показателей темпов прироста. Тенденция к росту сохраняется в настоящее время. В сентябре, по сравнению с июнем, уровень заболеваемости населения области COVID-19 вырос в 3,4 раза. С 93,1 до 319,7 на 100 тысяч населения», — сообщается в документе федеральной службы по надзору.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области властями введена система ограничительных мер. Наличие QR-кодов обязательно при посещении ТРК, магазинов площадью свыше 400 квадратных метров, предприятий сферы услуг и баз отдыха. С 1 декабря QR- коды будут требовать в кафе и ресторанах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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