Врач Саакашвили предрек смерть политика

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тасс, саакашвили михаил
Михаилу Саакашвили не оказывают должной медицинской помощи в тюрьме, заявила Елизавета Ясько Фото:

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стремительно ухудшается. В скором времени политик, возможно, умрет. Об этом рассказала девушка политика Елизавета Ясько со ссылкой на слова его врача.

«Он не смог подняться с кровати. Теперь его должны эвакуировать. Но куда? В ужасной тюрьме без медицинского оборудования в Глдани. Время уходит, друзья. Чудес не бывает. Нашему президенту становится хуже с каждым днем. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет», — передает слова Ясько радио Sputnik.

Ранее сам Саакашвили заявил, что состояние его здоровья близко к критическому. Он голодает уже больше месяца. Он также заявил, что его избивают в тюремном госпитале. Политик был задержан на территории Грузии 1 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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