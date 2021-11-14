14 ноября 2021
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12 ноября 2021

Экс-глава здравоохранения челябинского города умерла от COVID. Источник

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О дате прощания с Натальей Сорокиной сообщат дополнительно Фото:
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Коронавирус COVID-19

Врач-педиатр Наталья Сорокина, возглавлявшая ранее управление здравоохранения Миасса (третий по величине город Челябинской области) скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщили источники URA.RU в медицинских кругах.

«Сначала Наталья Леонидовна лечилась в Миассе. Начались осложнения, состояние начало ухудшаться. Ее перевели на ковидную базу областной больницы №2, где она и скончалась», — рассказал URA.RU инсайдер.

В управлении внешних связей мэрии Миасса не ответили на звонок корреспондента URA.RU. О дате и времени прощания с доктором сообщат дополнительно.

В Миассе Сорокина работала с 1974 года, приехав по распределению из Саратовского мединститута в детское отделение медсанчасти №92. С 1993 года она заняла пост заместителя начальника горздрава, а в 2001 году возглавила его. В 2011—2014 годах занимала должность врача-эксперта ФОМС, после чего вернулась в управление здравоохранения на место заместителя его руководителя — проработав в этом качестве до ликвидации структуры в 2016 году.

С начала сентября в Челябинской области от COVID скончалось 1 943 человека, что эквивалентно, к примеру, численности населения поселка Солнечный в Сосновском районе. Уровень смертности на Южном Урале увеличивался с октября, к концу второго месяца осени установив пандемийный максимум в 30 случаев за сутки.

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Ссылки по теме
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