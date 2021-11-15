Путин доверил губернатору ЯНАО важное направление в Госсовете

Артюхов возглавил молодежную комиссию госсовета РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова назначили председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика». Соответствующий приказ сегодня подписал президент РФ Владимир Путин.

«Председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению „Молодежная политика“ назначить губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Приказ вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в тексте документа, опубликованном на портале правовой информации.

В пресс-службе правительства ЯНАО URA.RU сообщили, что готовят официальный комментарий. Он должен выйти в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов попал в рейтинг влиятельных глав субъектов России. При нем были приняты меры по поддержки молодежи, которые включают в себя федеральные и региональные проекты. Так в ЯНАО приглашают выпускников вузов для трудоустройства без испытательного срока. В регионе создали арт-резиденцию в Салехарде «Полярис».

Обновлено 18:25: «Благодарен Президенту за оказанное доверие. За молодежью — будущее нашей страны, именно она продолжит развивать ее и менять к лучшему. Поэтому сейчас необходимо закладывать правильные ценности, создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей. Работа с молодыми людьми — важнейшая стратегическая задача», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.