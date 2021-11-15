Экс-депутаты Госдумы не желают покидать выделенные им квартиры

Депутаты седьмого созыва до сих пор не покинули выданные им служебные квартиры Фото: Антон Белицкий

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Девять иногородних экс-депутатов до сих пор не съехали из своих служебных квартир. Вопрос по их выселению поднял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании Совета Госдумы 15 ноября.

«По неуважительным причинам из служебного жилья до сих пор не выехали девять депутатов», — дал комментарий один из собеседников «Ведомостей». По его словам, в некоторых таких квартирах живут депутатские помощники и родственники помощников депутатов, что, по его мнению, недопустимо.

Вячеслав Володин призвал фракции решить вопрос с жильем, которое не используется членами нижней палаты. Он составил список тех, кто еще не выехал из квартир, и список тех, кто сам не проживает в служебном жилье. Председатель Госдумы не стал уточнять поименный список провинившихся. Он лишь перечислил партии, в коих они находились: «Единая Россия» и ЛДПР.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проходили в России 17—19 сентября. Избирательные участки работали в течение трех дней с 8:00 до 20:00. По итогам голосования в нижнюю палату парламента РФ прошло пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».