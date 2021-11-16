Продукты из ХМАО и ЯНАО оценили на федеральном уровне

Бренд «Ямальская оленина» стал лидером конкурса «Вкусы России» Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Оленина и рыба из ЯНАО заняли лидерские места в национальном конкурсе продуктов питания «Вкусы России». Как сообщается на официальном сайте конкурса «Вкусы России», бренд «Ямальская оленина» стала победителем в двух номинациях.

«Победителем в номинации „Вкус природы“ стала „Ямальская оленина“ (ЯНАО), которая не подвергается переработке. Она же заняла второе место в номинации „Вкус без границ“, где выбираются бренды, у которых есть высокий экспортный потенциал», — сообщается на официальном сайте конкурса «Вкусы России».

Жюри отметило «Рыбные консервы Ямала» (ЯНАО) как одну из лучших гастрономических находок. В этой номинации призовое третье место взял также продукт из ХМАО «Таволожная моченая морошка». А «Югорская строганина» (ХМАО-Югра) признана брендом, который влияет на развитие туристического потенциала региона. Цель конкурса «Вкусы России» — познакомить потребителя с разнообразными продуктами со всех регионов страны и помочь в развитии малого и среднего бизнеса, а также сельских территорий.