Армения просит Россию защитить от посягательств Азербайджана

Армения обращается к Москве с призывом защитить территории от посягательств со стороны Азербайджана. Об этом сообщил Армен Григорян, секретарь совета безопасности Армении.
«Ереван просит защиты суверенной территории Армении у Москвы согласно двухстороннему договору от 1997 года», — сообщил Григорян. Его слова передает ТАСС.
Власти Армении ранее заявили о попытке вторжения со стороны Азербайджана. По сообщению премьер-министра страны Никола Пашиняна, на восточном участке границы военные пытались вторгнуться на территорию Армении. В Баку ответили обвинением Еревана в провокации. СМИ со ссылкой на Пашиняна сообщало, что на фоне напряженности в Армении было принято решение о смене министра обороны страны Аршака Карапетяна.
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