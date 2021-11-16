Армения просит Россию защитить от посягательств Азербайджана

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Ереван просит не допустить захвата суверенных территорий Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения обращается к Москве с призывом защитить территории от посягательств со стороны Азербайджана. Об этом сообщил Армен Григорян, секретарь совета безопасности Армении.

«Ереван просит защиты суверенной территории Армении у Москвы согласно двухстороннему договору от 1997 года», — сообщил Григорян. Его слова передает ТАСС.

Власти Армении ранее заявили о попытке вторжения со стороны Азербайджана. По сообщению премьер-министра страны Никола Пашиняна, на восточном участке границы военные пытались вторгнуться на территорию Армении. В Баку ответили обвинением Еревана в провокации. СМИ со ссылкой на Пашиняна сообщало, что на фоне напряженности в Армении было принято решение о смене министра обороны страны Аршака Карапетяна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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