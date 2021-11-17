В Кремле назвали способ погасить конфликт Армении и Азербайджана

Владимир Путин активно участвует в разрешении конфликта Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Кремле озвучили способ прекращения конфликта между Ереваном и Баку — стабилизировать ситуацию и решить конфликт между Арменией и Азербайджаном можно только с помощью выполнения трехсторонних договоренностей. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Возобновление боевых действий на границе — это то, что стало поводом для серьезного беспокойства, но благодаря посредническим усилиям российской стороны удалось призвать вчера стороны к сдержанности. Мы рассчитываем, что единственный путь по стабилизации ситуации — выполнение трехсторонних договоренностей, все страны должны соблюдать обязательства, это будет залогом невозобновления подобных инцидентов», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин активно участвует в разрешении ситуации, вчера состоялся его разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась в середине ноября этого года, когда азербайджанские военные атаковали приграничные территории Армении.

Руководство Азербайджана хочет улучшить свои позиции перед попыткой разграничения Нагорного Карабаха. Баку просит Москву защитить Армению от посягательств Азербайджана. Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что в соответствии с двухсторонним договором о сотрудничестве 1997 года Россия должна обеспечить защиту суверенных территорий государства.