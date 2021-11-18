Тюменские власти расширят список городов, где пройдет реновация

Тобольск может стать следующим городом после Тюмени, где пройдет реновация жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тобольск может стать вторым городом в Тюменской области, где пройдет реновация жилья. Информация об этом со ссылкой на слова директора Главного управления строительства (ГУС) региона Павла Перевалова была опубликована в официальном сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Механизм комплексного развития территорий (КРТ) может быть реализован не только в Тюмени. Тобольск тоже выступает с инициативами о первых проектах КРТ на их территориях. Развитие городов — процесс постоянный, они должны не только разрастаться вширь, но и переосмысливать уже освоенные территории. В них нужно вдыхать „новую жизнь“, поэтому сегодня такие проекты и востребованы в первую очередь», — отметил Перевалов.

В комментариях к публикации уточняется, что практикой комплексного развития территории также заинтересовались в Ишиме. «Механизм комплексного развития территории появился только год назад. Коллеги его изучают. У ишимцев есть интерес к данному направлению. Надеемся, в ближайшее время они озвучат свои планы. Тем более, что программа постоянно развивается», — пояснили в ГУСе.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменская мэрия определила первый участок для реализации программы по реновации жилья. Новые дома вместо старых аварийных планируется построить в районе улиц Жуковского и Ставропольской областного центра. Жильцов там расселят за счет средств инвестора-застройщика.