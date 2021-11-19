Вице-премьер Чернышенко оценил IT-потенциал ХМАО и ЯНАО

ХМАО и ЯНАО в лидерах по цифровой трансформации в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Югра, Ямал и Тульская область возглавили рейтинг регионов РФ по цифровой трансформации по итогам октября. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания в Санкт-Петербурге в рамках форума «IT-диалог» сообщили URA.RU в пресс-службе правительства РФ.

«По итогам октября у нас есть три региона-лидера по темпам цифровой трансформации — это Тульская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Отмечу, что два субъекта стабильно держатся в лидерах — это Тульская область и ЯНАО», — прокомментировал Чернышенко.

На совещании с Чернышенко обсудили цифровизацию контрольно-надзорной деятельности. Как отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, его ведомство ведет активную работу по полному переходу на электронное, безбумажное взаимодействие с бизнесом.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил Югру как одного из лидеров в стране по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Награду в номинации «Прорыв года» получила губернатор ХМАО Наталья Комарова.