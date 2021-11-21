Студентов университета в Челябинске выселяют из общежития

Ректорат требует полностью освободить общежитие до 29 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студентов Челябинского педагогического университета выселяют из общежития №2 из-за начавшегося ремонта. Об этом URA.RU сообщили сами студенты.

«Я учусь на пятом курсе. И несмотря на то, что сейчас учеба в дистанционном режиме, мы находимся в городе из-за практики. Пять недель мы будем практиковаться, а жить нам просто негде», — рассказал URA.RU один из студентов.

Студент добавил, что ремонт в общежитии начался 8 октября, и за это время ни один из девяти этажей не был сделан. Им выделили комнату на этаже, работы на котором должны были проводиться позднее. Однако до сих пор они были вынуждены ждать, пока их основную комнату отреставрируют.

Некоторые студенты общежития считают, что ректорат нарушает их права, выселяя студентов в середине учебного года. По их словам, они платят за годовое пребывание в общежитии. А на деле их выселяют из общежития, и не могут точно сказать, на какой срок.

Корреспондент URA.RU связался со студенческим советом университета. Там подтвердили информацию о том, что студентов выселяют из-за ремонта общежития. Ректорат требует полностью освободить общежитие до 29 ноября. Руководство университета рассматривает возврат денежных средств студентам, которые на период выселения будут жить на съемных квартирах. Однако это еще не точно. Но не всех обитателей общежития ждет выселение.

«Семейные пары и иностранные студенты смогут остаться в общежитии. Выселение их не коснется. Также для студентов, проходящих практику в Челябинске, будет организовано переселение в 4 общежитие», — пояснили URA.RU в студсовете.