Курганская область стала транзитной для лесных контрабандистов

Курганские арендаторы леса весь товар проводят через электронную систему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Через Курганскую область контрабандисты везут лес из соседних северных регионов. Они направляют нелегальный товар транзитом в Казахстан. На днях в Кургане были задержаны предприниматели, которые подозреваются в контрабанде леса. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель директора департамента гражданской защиты, окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

Нелегалов вычисляют силовики совместно с сотрудниками департамента. В этом году проведено более 4000 мероприятий. «Выявлялись случаи ненадлежащего оформления документов на древесину. Лес везут из соседних северных регионов транзитом. Изначально бывает непонятно, откуда везут древесину. Это потом выясняется при проведении следственных мероприятий», — пояснил Поршаков.

Он добавил, что все курганские арендаторы леса законопослушны. В регионе действует строгий порядок — все арендаторы леса на территории области подконтрольны. Операции проводятся через единую государственную систему «Лес ЕГАИС» (электронная система контроля). Все движение леса можно отследить.

URA.RU накануне писало, что сотрудники ФСБ России по Курганской области и Тюменской таможни задержали курганских предпринимателей, которые подозреваются в незаконном вывозе леса в Казахстан. Бизнесмены предоставили документы, содержащие недостоверные сведения о вывозимых лесоматериалах и незаконно переместили через государственную границу РФ стратегически важные ресурсы общим объемом 625 кубометров.