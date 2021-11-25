Рособрнадзор готов рассмотреть отмену ЕГЭ

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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа
Рособрнадзор уже внедрил ряд инициатив по изменению процесса сдачи ЕГЭ Фото:

Рособрнадзор открыт к любым инициативам в изменении Единого государственного экзамена, однако предложения с конкретными мерами по отмене ЕГЭ ведомство не увидело. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ответ на призыв председателя СК Александра Бастрыкина отменить экзамен.

«В этом заявлении мы конкретных предложений не увидели. Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», — заявил Музаев журналистам ТАСС.

Помимо этого, он отметил, что в ведомство поступают различные инициативы по улучшению ЕГЭ. В частности, благодаря подобным предложениям появился устный экзамен по иностранному языку, а ЕГЭ по информатике будут сдавать на компьютерах.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Единый госэкзамен является пыткой для молодежи и его нужно отменить. Предложение поддержал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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