25 ноября 2021

Бастрыкин вмешался в снос аэропорта «Уктус» в Екатеринбурге

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Снос аэровокзала Уктус. Екатеринбург
Демонтаж заброшенного аэровокзала начался утром 26 ноября Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на демонтаж аэропорта «Уктус» в Екатеринбурге, построенного в 1937 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Начальнику свердловского управления СК Михаилу Богинскому поручено доложить о ситуации.

«Спасти здание, которое является единственным в России объектом такого назначения, построенным до Второй мировой войны, ранее пытались общественники: в частности, ими было подано заявление в Уральское управление госохраны объектов культурного наследия, которое внесло здание в реестр имеющих признаки такового и начало соответствующую проверку. <…> Также один из активистов в обращении <…> А.И. Бастрыкину высказал просьбу дать правовую оценку действиям руководства территориальных управлений Ространснадзора и Росавиации, являющихся операторами помещения аэровокзала», — говорится в заявлении Следственного комитета.

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«Глава Следственного комитета поручил изучить обстоятельства сноса здания и при наличии оснований проверить действия должностных лиц, принявших такое решение. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили там.

Как писало URA.RU, снос аэропорта, который защищали общественники, начался утром 26 ноября. За двое суток до этого компания-подрядчик «Горремстрой» направила соответствующее уведомление в мэрию. Через несколько часов после начала демонтажа работы приостановили: на месте перевернулся экскаватор. Но затем дело довели до конца.

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