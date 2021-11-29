Россиян предупредили о новых ограничениях из-за коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России готовятся новые ограничения из-за штамма «Омикрон». Об этом заявили в МИД России.

«Оперштаб вскоре объявит о новых ограничениях в связи со штаммом «Омикрон», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Евгения Иванова. По его словам, последние решения по противодействию инфекции принимались «буквально в пятницу» на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее в ВОЗ заявили, что вероятность глобального распространения штамма коронавируса «Омикрон» по всему миру крайне высока. Новый штамм, по словам специалистов, может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями. В связи с этим в ВОЗ призвали ускорить темпы вакцинации населения стран.

Штамм B.1.1.529 коронавирусной инфекции впервые выявили в ЮАР. Ему дали название в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в беседе с URA.RU предположил, что «Омикрон» мог образоваться у ВИЧ-инфицированного.