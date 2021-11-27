Возможного убийцу 9-летней тюменки оставили в СИЗО до весны

Во время следствия Виталий Бережной сознался в убийстве ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Уроженец Сургута Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве 9-летней тюменки, останется в СИЗО до весны 2022 года. Такое решение 29 ноября принял Тюменский районный суд, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Сегодня Тюменский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виталия Бережного. Подследственный будет находиться в СИЗО по 1 марта 2022 года включительно», — рассказали в пресс-службе.

Бережной был задержан 25 июля, в съемной квартире по адресу ул. Судоремонтная, 40. По версии следствия, мужчина мог быть причастен к исчезновению 9-летней девочки, пропавшей 30 июня. Позже Бережной сознался, что заманил девочку к себе в квартиру, изнасиловал и убил. Тело он какое-то время хранил в холодильнике, а затем выкинул на берегу небольшого водоема в тюменском микрорайоне Лесобаза. Труп обнаружили 19 августа.